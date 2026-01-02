Águilas Cibaeñas celebran 93 años con 22 títulos, 6 coronas del Caribe y más de 2,000 victorias.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Águilas Cibaeñas conmemoran este viernes su 93 aniversario de fundación, consolidándose como una de las franquicias más emblemáticas y exitosas del béisbol profesional dominicano.

Fundado el 2 de enero de 1933 bajo el nombre de Santiago Baseball Club, el conjunto amarillo ha acumulado más de 2,000 victorias en serie regular, un récord sin precedentes en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM). Desde su transformación oficial en 1937 como Águilas Cibaeñas, el equipo ha protagonizado rivalidades históricas frente a los Tigres del Licey y los Leones del Escogido, que han definido la pasión de la pelota invernal

Palmarés histórico

• 60 clasificaciones a la postemporada

• 22 campeonatos nacionales

• 6 títulos de la Serie del Caribe

• 3 coronas internacionales adicionales: Serie Interamericana (1965), Clásico de las Américas (2015) y Serie de Titanes del Caribe (2023).

En 71 temporadas, las Águilas solo han ocupado el último lugar en cinco ocasiones, reflejo de su consistencia y dominio. Este legado ha sido acompañado por una de las fanaticadas más fieles y apasionadas del país, que ha hecho de la bandera amarilla un símbolo de orgullo e identidad.

Orígenes

El club fue fundado por destacados munícipes de Santiago como Domingo O. Bermúdez, Rafael F. Bonnelly y Augusto Vega Espaillat. En sus primeros años enfrentó novenas internacionales como el Cuban Star y el Ponce de Puerto Rico.

La historia también estuvo marcada por la tragedia de Río Verde en 1948, donde fallecieron varios integrantes del equipo. Sin embargo, el renacer en 1951 dio paso a una nueva era de éxitos, convirtiendo a las Águilas en una auténtica dinastía del béisbol dominicano.

Estadio Cibao, el nido amarillo

Desde 1958, el Estadio Cibao ha sido la casa de las Águilas. Su inauguración quedó marcada por una victoria frente a los Tigres del Licey, impulsada por el poder ofensivo del refuerzo Dick Stuart.

Hoy, 93 años después de su fundación, las Águilas Cibaeñas celebran su legado con la mirada puesta en seguir escribiendo capítulos de gloria en la historia del béisbol dominicano.