Albert Pujols se arrepiente y pide disculpas a Canó y Emilio Bonifacio

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Albert Pujols es humano y como tal admite sus errores, pide disculpas y mira hacia el futuro.

En días pasados descartó radicalmente a Robinson Canó y Emilio Bonifacio para el Clásico y eso cayó mal en algunos sectores.

Se estimó que Canó merecía consideración, al igual que Bonifacio. Uno por lo hecho en el Clásico, y el otro por su legado en Lidom.

“Hablé con Canó y le pedí disculpas. Haré lo mismo con Bonifacio”, dijo Pujols al ser entrevistado en el programa radial “Mañana Deportiva”, que dirige Satosky Terrero.

“Admito que me sorprendieron con la pregunta, y no debí responder de esa manera, tal vez debí ser más diplomático y confieso que ese día no pude dormir, me sentí muy mal”, agregó Pujols.

“Creo que tengo la razón cuando pienso que ellos dos no caben en el equipo, pero debí motivarlo de otra manera”, admitió.

Otros temas de interés

Pujols pasó revista sobre el pelotón de jugadores que verá acción en el Clásico Mundial de Béisbol.

1- Vladimir Guerrero Jr fue de los primeros en confirmar que participaría y está muy entusiasmado.

2- Teoscar Hernández, Elly de la Cruz, Marcell Ozuna y Rafael Devers son los únicos ausentes hasta ahora.

3- José Ramírez le dijo que sí.

4- Willy Adames está en los planes, pero faltan cabos por atar.

5- Junior Caminero se la puso difícil a la gerencia porque luego de dar 45 jonrones debía ser llevado.

Pide agregar más gradas al play

Según Pujols, el estadio Quisqueya Juan Marichal le quedará chiquito a toda la gente que deseará ver el equipo de RD del Clásico jugar con Detroit el 3 y 4 de marzo.

“Creo que debería agregarse gradas, no sé cómo, pero crear más espacio para el público”, dijo Pujols.

Concluyó diciendo que siente un entusiasmo muy grande.

Sígueme en todas las redes sociales como: Elreydelaradio