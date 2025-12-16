La codicia de los corruptos atacó al Senasa

Creado: Actualizado:

La codicia es la causa eficiente que induce a muchas personas a asumir la política como el camino expedito que cumple su deseo exagerado de riqueza, porque los corruptos existen, siempre han existido e inevitablemente existirán. El reto: desterrar la impunidad y ejecutar la justicia penal sin contemplaciones.

Esto se ha cumplido al pie de la letra en todos los casos de corrupción pública investigados y procesados por la justicia desde el 2020, el último de los cuales se presenta en la dantesca depredación del Senasa, un sumario único porque, primero, afectó gravemente el derecho a la salud consagrado en la Constitución, de millones de afiliados; segundo, por los personeros integrantes de la coalición de funcionarios que han traicionado la confianza del ejecutivo de la nación, del partido de gobierno, de allegados y amigos.

La práctica recurrente de estos sujetos venales empieza en las campañas electorales, cuando se acercan al amigo candidato presidencial, corretean detrás de él, forman un sector externo que recauda fondos y recluta votantes; luego, tras la victoria del compañero presidente, logran ser nombrados en una función pública de amplio presupuesto, ejemplo, el Senasa.

Entonces, el desfalco empieza inmediatamente para recuperar la inversión electorera, conformando un equipo de colaboradores ubicados en las posiciones administrativas y financieras clave para que el entramado actúe; creen que, si son descubiertos, su pertenencia al poder garantiza la impunidad del pasado.

Pero esta vez, les salió el tiro por la culata, se olvidaron de que Abinader “tiene amigos, pero no cómplices” en el manejo de las arcas del Estado.

Por ende, creo debería ser unánime la alegría colectiva cada vez que el Ministerio Público investiga a instancias del Estado y apresa al autor, coautores y cómplices de entramados delictivos como los imputados en el caso de corrupción descubierto en el SENASA, cuyo monto se estima superior a los RD$15,000,000,000 millones.

En lugar de reconocer a las autoridades por el golpe asestado a los delincuentes de cuello blanco, cuyo cabecilla es el médico Santiago Hazim, se origina una polvareda mediática y partidaria, que pretende ocultar la realidad y desnaturalizar la lucha contra la corrupción que a todos conviene.

Portavoces de grupos y comunicadores de bajos vuelos se desvanecen en opiniones destempladas, desorientadoras, interesadas y carentes de virtud; incluso, hay algunos que tratan de obtener tempranas ventajas electorales, promoviendo la idea de que se trata de “un show” montado por el gobierno con los apresamientos, imputaciones y las medidas coercitivas solicitadas contra los detenidos por el caso Senasa.

Lástima que estas gentes no serán juzgadas con la Ley 74-25, el nuevo Código Penal Dominicano, recesado hasta agosto del 2026, porque la acumulación de penas habría remontado los 60 años de cárcel.