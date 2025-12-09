Albert Pujols responde: Bonifacio y Canó no estarán en el Clásico Mundial 2026

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El manager de la Selección Dominicana de Béisbol, Albert Pujols afirmó que el equipo no tiene planes de integrar a los peloteros dominicanos Emilio Bonifacio y Robinson Canó al roster que representará al país en Clásico Mundial de Béisbol 2026.

"Emilio Bonifacio ha sido un tremendo pelotero que ha tenido un tremendo no solo en las Grandes Ligas, sino que también en la pelota invernal. Pero yo no voy a llevar a un Emilio Bonifacio a ocupar un róster donde nosotros nos podemos llevar a un pelotero que nos pueda ayudar", explicó Pujols al ser entrevistado por el reportero Enrique Rojas, de ESPN Deportes.

Mencionó que no puede llevar a un pelotero como Bonifacio para "solo robar bases", sino que necesita que el equipo dominicano necesita jugadores como mucha versatilidad y que puedan impactar el juego de muchas maneras.

"Imagínate. Para que me roba una base, yo tengo a Elly de la Cruz y Johan Rojas, que son más jóvenes, me pueden robar bases y me pueden jugar defensa. Hay peloteros cuyo rol Emilio Bonifacio podría coger, pero nosotros debemos dárselo a otra persona que nos pueda ayudar", indicó.

Robinson Canó

Pujols enfatizó que el equipo dominicano no está preparando un roster para "complacer" a la fanaticada dominicana, sino que la gerencia está buscando tener el mejor equipo posible de cara al torneo y darle el campeonato al país.

Respecto a Robinson Canó, Pujols reiteró que el roster dominicano está enfocado en jugadores jóvenes, versátiles y que puedan contribuir inmediatamente.

"Robinson es mi hermano. Yo mismo se lo puedo decir. Él mismo puede entender que su tiempo ya pasó y que es hora darle la oportunidad a otros jugadores más jóvenes", finalizó.

Se recuerda que República Dominicana ganó el Clásico Mundial de 2013 con Robinson Canó como capitán.

*Video cortesía de Enrique Rojas de ESPN