Abreu y Mauricio guían a Tigres sobre los Leones

El debutante Ronny Mauricio despachó cuadrangular con un corredor en circulación en su segundo turno de la noche para conducir a los Tigres del Licey a una victoria 5-3 sobre los Leones del Escogido, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos, en el estadio Quisqueya.

Los añiles contaron también con una formidable labor monticular del abridor Albert Abreu (1-4), quien en su labor completa de seis episodios de una vuelta, el jonrón de Sócrates Brito, cinco imparables, con un boleto y siete ponches.

Los azules aseguraron el partido en la alta del tercero al marcar cuatro carreras.

Con su victoria, los Tigres (15-19) sacan ventaja de un juego y medio precisamente sobre los Leones (14-21) en su lucha por el cuarto e importante puesto clasificatorio. Para los melenudos fue su tercer revés en forma seguida.

El derecho abridor Norge Ruiz no pudo contener anoche los bates de los añiles al permitir cinco anotaciones al compás de siete imparables, incluido el cuadrangular de Ronny Mauricio, con un ponche. Anderson Severino sacó dos outs en el octavo y tiró el noveno en blanco para anotarse el salvamento.

Por los Tigres, Ronny Mauricio bateó su cuadrangular; Cal Stevenson doble y sencillo; Gustavo Núñez y Mel Rojas Jr. dos inatrapables; Armando Alvarez, David Hensley y Cristhian Adames un hit.

Por los Leones, Sócrates Brito bateó jonrón y sencillo; Dervy Ventura ligó par de imparables, Erik González un tubey y Eguy Rosario un hit.