Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El esperado enfrentamiento entre la selección de República Dominicana y el equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol paraliza la capital dominicana este domingo.

En distintos barrios de Santo Domingo, las calles lucieron vacías y los colmados, casas y centros comunitarios se convirtieron en puntos de reunión para seguir el partido, generando un ambiente similar a un “toque de queda”.

Barrios de Santo Domingo en "Toque de queda" por juego entre RD y Estados Unidos en el Clásico Mundial

La pasión por el béisbol volvió a demostrar su fuerza como símbolo de identidad nacional, con familias y vecinos reunidos frente a televisores y pantallas gigantes, vibrando con cada jugada.

El encuentro, definido por muchos como un choque de titanes, se vivió con intensidad y orgullo, reafirmando el lugar del béisbol como deporte rey en la República Dominicana.