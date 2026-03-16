Juan Soto anticipa duelo de poder frente a Paul Skenes en el clásico dominicano-estadounidense

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El estelar jardinero dominicano Juan Soto definió como “poder contra poder” el esperado enfrentamiento de este domingo frente al abridor estadounidense Paul Skenes, en un choque que promete intensidad y espectáculo dentro del diamante del Clasico Mundial de Beisbol.

Con su característico entusiasmo y confianza, Soto destacó la calidad del rival y la emoción de medirse en un duelo que enfrenta a dos de las figuras más prometedoras del béisbol actual. El encuentro ha generado gran expectativa entre fanáticos, quienes ven en este enfrentamiento un reflejo del talento y la pasión que caracteriza al deporte.

El bate de Soto, símbolo de fuerza y consistencia, se medirá a la velocidad y precisión de Skenes, en un partido que podría marcar uno de los momentos más memorables de la temporada internacional.