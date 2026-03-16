Enfrentamiento mas esperado
Juan Soto anticipa duelo de poder frente a Paul Skenes en el clásico dominicano-estadounidense
El encuentro ha generado gran expectativa entre fanáticos, quienes ven en este enfrentamiento
El estelar jardinero dominicano Juan Soto definió como “poder contra poder” el esperado enfrentamiento de este domingo frente al abridor estadounidense Paul Skenes, en un choque que promete intensidad y espectáculo dentro del diamante del Clasico Mundial de Beisbol.
Con su característico entusiasmo y confianza, Soto destacó la calidad del rival y la emoción de medirse en un duelo que enfrenta a dos de las figuras más prometedoras del béisbol actual. El encuentro ha generado gran expectativa entre fanáticos, quienes ven en este enfrentamiento un reflejo del talento y la pasión que caracteriza al deporte.
Béisbol
Carolina Mejía encomienda a Dios el juego del Clásico Mundial de Béisbol
Lency Alcántara
El bate de Soto, símbolo de fuerza y consistencia, se medirá a la velocidad y precisión de Skenes, en un partido que podría marcar uno de los momentos más memorables de la temporada internacional.