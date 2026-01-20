¡Toros a la final! Eliminan a las Aguilas

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Los Toros del Este avanzaron anoche a la serie final del torneo invernal 2025-2026 tras vencer dramáticamente 8-7 a las Aguilas del Cibao, en un choque celebrado en el estadio Francisco Micheli.

El partido se decidió en la parte baja de la decima entrada cuando con las bases llenas, Jeimer Candelario, recibió una bases por bolas del relevista, Andrew Pérez, quien sustituyó a J. Henriquez.

El juego lo ganó el relevista, Joe Corbett, quien laboró en dos entradas y perdió J. Henriquez.

Las Aguilas iniciaron ganando el partido 4-0, luego los Toros reaccionaron y pusieron el juego 4-2 y en el quinto igualaron a cinco. Las Aguilas se fueron delante, otra vez, 6-4, pero los Toros les dieron caza a seis por bando. En el noveno, los cibaeños se fueron delante 7-6, hasta que el decimo, lo duenos de casa hicieron dos para dejar en el terreno a las Aguilas. Sergio Alcántara remolcó cuatro vueltas, aunque cometió errores mentales a la defensa. La final comenzará este jueves.