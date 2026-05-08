Caminero despacha su 10mo jonrón ante Boston

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Rays8

Boston3

BOSTON. El dominicano Junior Caminero bateó jonrón de dos vueltas en la victoria de los Rays de Tampa Bay 8-4 sobre los Medias Rojas de Boston.

Para Caminero fue su décimo cuadrangular de la temporada, además de conectar un hit.

Yankees9

Texas2

NUEVA YORK .AP. Trent Grisham conectó un doble de tres carreras para tomar la ventaja en una sexta entrada de seis anotaciones, y los Yankees de Nueva York vencieron el jueves 9-2 a Texas para conseguir su 16.ª victoria en 19 juegos, en una tarde en la que los Rangers jugaron mal cuatro pelotas.

Por Texas, el dominicano Ezequiel Durán bateó su segundo jonrón y empujó dos vueltas en tres turnos. Por los Yankees, el dominicano Amed Rosario 4-1.

Piratas4

Arizona2

PHOENIX .AP. Brandon Lowe conectó tres hits, incluido su 10mo jonrón, y Joey Bart también se voló la cerca para respaldar a Mitch Keller, y los Piratas de Pittsburgh vencieron el jueves 4-2 a los Diamondbacks de Arizona.

Por los Piratas, Oneil Cruz 3-0. Por Arizona, Geraldo Perdomo de 2-0. Ketel Marte 4-0.

Rockies6

Mets2

DENVER .AP. Jake McCarthy conectó un grand slam e igualó su mejor marca personal con cinco carreras impulsadas, para que los Rockies de Colorado vencieran 6-2 a los Mets de Nueva York.

Por los Mets, los dominicanos Juan Soto de 4-1. Mark Vientos 4-0. Vidal Bruján 3-0.

Cleveland8

Kansas5

KANSAS CITY, Missouri.AP. Bo Naylor conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada para guiar la victoria 8-5 de los Guardianes de Cleveland sobre los Reales de Kansas City.

Por Cleveland, los dominicanos José Ramírez de 3-1 con una anotada.

Cubs8

Rojos3

CHICAGO. Michael Conforto bateó jonrón y empujó dos vueltas en triunfo de Chicago Cubs 8-3 sobre los Rojos de Cincinnati.

Por los Rojos, Elly De La Cruz de 5-1.