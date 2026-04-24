Gerrit Cole, sólido en su segunda apertura de rehabilitación en las ligas menores

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El as de los Yankees, Gerrit Cole, lanzó 4 1/3 entradas en su segunda apertura consecutiva de rehabilitación por lesión en ligas menores, permitiendo dos carreras y cinco hits para los Hudson Valley Renegades de Clase A contra los Brooklyn Cyclones de los Mets el jueves por la noche en la Liga del Atlántico Sur.

El lanzador derecho de 35 años ponchó a cuatro y no otorgó bases por bolas, lanzando 42 de 52 lanzamientos en la zona de strike. Permitió un jonrón en la cuarta entrada a Corey Collins y un elevado de sacrificio en la quinta entrada a Diego Mosquera, tras el doble de Yohairo Cuevas al inicio de la entrada.

"Me sentí bien. Llegué hasta la quinta entrada y lancé todos mis lanzamientos, así que fue una buena noche", dijo Cole.

En su primera salida de rehabilitación el viernes pasado, Cole permitió tres carreras en 4 1/3 entradas, lanzando 44 pitcheos para el equipo de Doble-A Somerset contra Reading. Permitió tres hits, incluyendo un jonrón de dos carreras, y una base por bolas, ponchando a tres bateadores.

"Está respondiendo bien a todos los nuevos estímulos, así que seguimos trabajando duro", dijo Cole sobre su brazo de lanzar.