Carolina Mejía encomienda a Dios el juego del Clásico Mundial de Béisbol

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, expresó su apoyo a la selección dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, poniendo en manos de Dios el partido de esta noche frente a Estados Unidos. Con entusiasmo y fe, la funcionaria aseguró que será un encuentro de “hombres con hombres”, destacando la entrega y el talento de los jugadores que representan al país.

El mensaje de Mejía refleja el fervor con que los dominicanos viven cada edición del torneo, donde el béisbol se convierte en símbolo de identidad nacional y orgullo colectivo. La expectativa por el resultado del choque es alta, y miles de fanáticos siguen de cerca cada detalle de la participación de la escuadra criolla.