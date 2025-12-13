Castillo y Celestino guían Toros ante GC

Publicado por Tony Reyes Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORIS. Iván Castillo bateó de 3-3, con tres anotadas y cuatro remolcadas, y Gilberto Celestino agregó tres inatrapables con tres empujadas en el triunfo de los Toros del Este 10-3 sobre los Gigantes del Cibao, correspondiente al Torneo de Béisbol Invernal, en el Estadio Julián Javier.

Los taurinos ponen ahora su récord en 22-17 para continuar firmes en la segunda posición, mientras que los francomacorisanos cayeron a 17-22.

La victoria correspondió para George Soriano (1-0) y la derrota para Shane Greene (1-2).

Además de Castillo y Celestino, Yairo Muñoz ligó par de doble. Por Gigantes, Carlos Jorge y Gary Sánchez dos hits.