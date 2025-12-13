Leones disponen 7-3 de las Aguilas y luchan por boleto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Leones del Escogido derrotó 7-3 a las Aguilas del Cibao, en choque celebrado en el Estadio Quisqueya.

El partido lo ganó Travis Larkins, quien trabajó en 3.2 entradas, le pegaron cinco hits, dos carreras, dos boletos y ponchó a tres.Mientras que perdió Luis Patiño, quien fue atacado con tres carreras en la misma primera entrada por la batería roja.

Las Aguilas hicieron sus dos vueltas en la cuarta entrada.

Los Leones empataron en la quinta posición con las Estrellas Orientales con marca de 17-24, ya que los verdes perdieron anoche ante los Tigres.

Los triunfadores hicieron tres vueltas en la misma primera entrada. Héctor Rodríguez batea jonrón (3) con elevado por el jardín derecho, Junior Lake recibe base por bolas. Yainer Diaz se embazó por out en jugada de selección a la segunda base Robert Moore, Junior Lake fue out en tercera. Yamaico Navarro despachó sencillo al jardinero derecho, Yainer Diaz avanzó a la segunda. Franchy Cordero recibe base por bolas. Yainer Diaz llegó . Eguy Rosario recibió base por bolas. Yainer Diaz anotó.