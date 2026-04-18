Cruz despacha sexto jonrón; Cabrera alcanza 2da victoria

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Piratas5

Rays1

PITTSBURGH .AP. Oneil Cruz conectó un jonrón de dos carreras, Brandon Lowe bateó de 5-3 con dos dobles y dos impulsadas, y los Piratas de Pittsburgh vencieron ayer viernes 5-1 a los Rays de Tampa Bay, quienes vieron cortada una racha de seis victorias.

Cruz conectó su sexto cuadrangular de la campaña en cuatro turnos. Su compañero de equipo Marcell Ozuna de 4-3, con una anotada. Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-1.

Cubs12

Mets4

CHICAGO .AP. El venezolano Moisés Ballesteros, Nico Hoerner e Ian Happ conectaron jonrones, y los Cachorros de Chicago le propinaron a los Mets su novena derrota consecutiva, al aplastar por 12-4 a Nueva York.

Esta es la peor racha de los Mets desde que el equipo de 2004 perdió 11 seguidos. Han sido superados 56-16 durante la seguidilla.

El abridor dominicano Edward Cabrera (2-0) trabajó seis entradas, permitió tres carreras y ocho hits, mientras los Cubs se encaminaron a su tercera victoria consecutiva.

Gigantes10

Nacionales5

WASHINGTON .AP. El puertorriqueño Heliot Ramos bateó un jonrón de tres carreras, Logan Webb lanzó seis sólidas entradas y los Gigantes de San Francisco vencieron 10-5 a los Nacionales de Washington la noche del viernes.

Drew Gilbert y Casey Schmitt pegaron cuadrangulares solitarios, y Matt Chapman sumó tres imparables e impulsó tres carreras por los Gigantes, que habían anotado tres carreras o menos en cada uno de sus cinco partidos anteriores.

Por los Gigantes, los dominicanos Willy Adames de 4-2, incluido su décimo dobles para ampliar en ese liderato en la Liga Nacional. Rafael Devers de 4-1, un tubey.

Por los Nacionales, los dominicanos José Tena de 4-3, un doble, con una anotada y una empujada.Nasim Núñez de 3-0. Luis García Jr. de 2-0.

Milwaukee7

Miami5

MIAMI. Garrett Mitchell empujó tres carreras en la victoria en diez entradas de los Cerveceros de Milwaukee 7-5 sobre los Marlins de Miami.

Por Milwaukee, el dominicano Gary Sánchez de 2-0, con una anotada. Por los Marlins, los dominicanos Otto López de 5-3, incluido un jonrón y Agustín Ramírez de 4-1.

Yankees4

Kansas2

NUEVA YORK .AP. Ryan McMahon emergió desde la banca y puso fin a su bache de toda la temporada con un jonrón de dos carreras para desempatar en la octava entrada, en el duelo que los Yankees de Nueva York ganaron 4-2 a los tambaleantes Reales de Kansas City.

Ben Rice también conectó un jonrón de dos carreras y los Yankees se beneficiaron de otra sólida apertura de Cam Schlittler para ganar su noveno juego consecutivo contra Kansas City, incluida una serie de playoffs hace dos años.

Orioles6

Cleveland4

CLEVELAND .AP. Un jonrón de tres carreras de Jeremiah Jackson coronó el estallido de seis anotaciones de Baltimore en la octava entrada contra el bullpen de Cleveland y llevó a los Orioles a una victoria por 6-4 sobre los Guardianes.

La remontada de los Orioles llegó después de que Daniel Schneemann conectó un grand slam para darle a Cleveland una ventaja de 4-0 en la séptima entrada.

Por los Orioles, los dominicanos Leody Taveras de 3-1. Samuel Basallo de 4-0. Por Cleveland, los dominicanos José Ramírez de 1-0. Angel Martínez de 4-1. Juan Brito de 4-0.

Bravos9

Filis0

FILADELFIA .AP. Austin Riley conectó un jonrón de tres carreras en la segunda entrada y uno solitario en la novena; Martín Pérez lanzó seis innings y los Bravos de Atlanta arrollaron 9-0 a los Filis de Filadelfia.

Dominic Smith y Michael Harris II también pegaron vuelacercas para ayudar a que Atlanta, líder de la División Este de la Liga Nacional, mejorara a 13-7 con su tercera victoria consecutiva.

Boston1

Detroit0

BOSTON .AP. El emergente Masataka Yoshida conectó un sencillo por encima de un infield adelantado de cinco hombres para que Jarren Durán anotara desde tercera con un out en la décima entrada, y los Medias Rojas de Boston superaron 1-0 a los Tigres de Detroit.

Los Tigres cortaron una racha de seis triunfos en forma seguida.