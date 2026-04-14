Velatorio de Carlos Batista , voz emblemática del espectáculo dominicano

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Desde la tarde de este martes se realizan las honras fúnebres del veterano comunicador dominicano Carlos Batista Matos, figura emblemática del periodismo de entretenimiento y del mundo del espectáculo nacional. Reconocido por su estilo enérgico, directo y sin concesiones, Batista Matos dejó frases y expresiones que se convirtieron en parte de la cultura popular, ganándose el respeto y la admiración del público.

El velatorio tiene lugar en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional, donde familiares, colegas y seguidores se han dado cita para rendirle tributo.

Entre ellos los comediantes Raymond Pozo y Miguel Céspedes, asimismo su exesposa Belkis Concepción, quien lo definió como “un ser especial”, resaltando el cariño y la admiración que despertaba en todos los que lo conocieron.

"Un ser que ayudaba a todo el mundo, en mi carrera me ayudó", recordó la pianista.

La capilla ardiente permanecerá abierta al público, permitiendo que quienes lo admiraron puedan despedirse de él.

El programa de despedida contempla una misa de cuerpo presente el jueves, seguida de un acto oficial de honras fúnebres y posteriormente el traslado de sus restos para el sepelio.