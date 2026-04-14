Santo Domingo se prepara para recibir ExpoSostenible 2026, el gran foro de sostenibilidad

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Con una agenda robusta y la participación de actores clave del ámbito público, privado y social, todo está preparado para dar inicio este miércoles 15 de abril a ExpoSostenible 2026, en las instalaciones del Hotel El Embajador, consolidando a la capital dominicana como epicentro del diálogo y la acción en materia de sostenibilidad en el Caribe.

La actividad reunirá durante dos días a líderes empresariales, representantes gubernamentales, organismos internacionales, académicos y emprendedores, en un espacio diseñado para impulsar soluciones concretas frente a los desafíos ambientales, económicos y sociales que enfrenta el país y la región.

Durante el primer día (15 de abril), la jornada iniciará a las 8:30 de la mañana con el acto de inauguración de ExpoSostenible 2026, seguido de una conferencia internacional a cargo de Rigoberta Menchú, enfocada en desarrollo sostenible, paz y cultura. La agenda incluye importantes intervenciones como la conferencia de Wellington Arnaud, paneles sobre seguridad hídrica, inversión sostenible, infraestructura resiliente y sistema financiero sostenible, así como conversatorios con actores del sector empresarial. La jornada cerrará con la conferencia magistral de Eduardo Sanz Lovatón sobre el rol de las mipymes en la sostenibilidad dominicana.

En paralelo, el espacio EcoHub desarrollará actividades educativas y dinámicas desde las 10:30 de la mañana, incluyendo presentaciones sobre restauración ambiental, prácticas institucionales sostenibles, formación STEM, uso de residuos agroindustriales, voluntariado estudiantil y ruedas de innovación y emprendimiento. También se abordarán temas de financiamiento para mipymes y sostenibilidad como ventaja competitiva.

Para el segundo día (16 de abril), la agenda contempla una conferencia magistral del ex presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, sobre liderazgo en contextos complejos y sostenibilidad. Además, se desarrollarán paneles sobre economía circular, ciudades sostenibles, seguridad alimentaria y resiliencia nacional, junto a conversatorios con destacadas empresas que están transformando sus sectores.

El EcoHub continuará con una programación enfocada en educación ambiental, innovación, bioplásticos, microalgas, formación STEM y emprendimiento, incluyendo una rueda de innovación y espacios dedicados a las mipymes y el acceso a financiamiento.

El evento concluirá con el reconocimiento a empresas que impulsan la transformación sostenible en la República Dominicana, la premiación al mejor stand y un cóctel de cierre que marcará el cierre formal de esta segunda edición.

Con esta nueva edición, ExpoSostenible reafirma su compromiso de convertirse en un catalizador de ideas, proyectos y políticas que contribuyan a construir una República Dominicana más resiliente, inclusiva y sostenible.