Domínguez dispara de 3-3, con jonrón y tres vueltas empujadas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Yankees17

Minnesota5

DUNEDIN. El dominicano Jasson Domínguez tuvo una tarde perfecta al pegar de 3-3, incluido su primer cuadrangular en la pretemporada, en la paliza que le propinó los Yankees de Nueva York 17-5 a los Mellizos de Minnesota.

Domínguez además empujó tres carreras y anotó tres veces para ser parte importante en el ataque de los los Mulos del Bronx que están teniendo un buen inicio en la pretemporada.

El dominicano Luis Gil (1-0) lanzó dos entradas de dos imparables, una carrera, un boleto y un ponche. Marco Luciano ligó un imparable en cuatro turnos por los Yankeees.

Mets14

San Luis3

FORT MYERS, FLORIDA. El abridor derecho dominicano Freddy Peralta lanzó tres entradas perfectas en blanco en el triunfo de los Mets de Nueva York 14-2 sobre los Cardenales de San Luis.

Peralta (1-0), quien fue anunciado para abrir en el partido inaugural ante los Piratas de Pittsburgh, en su labor completa, abanicó a tres bateadores.

Por los Mets, el dominicano Juan Soto de 3-1.

Tampa6

Azulejos5

FORT MYERS, FLORIDA. El dominicano Junior Caminero despachó de 2-1 con dos vueltas empujadas en la victoria de los Rays de Tampa Bay 6-5 sobre los Azulejos de Toronto.

Eloy Jiménez falló en dos turnos oficiales por los Azulejos.

Eloy busca ganarse un puesto en la alineación de Toronto.

Gigantes12

Dodgers4

FLORIDA. El dominicano Willy Adames conectó cuadrangular en la aplastante victoria de los Gigantes de San Francisco 12-4 sobre los Dodgers de Los Angeles.

Adamés de 3-1.