Machado, pega 2 jonrones, incluido grand slam y 6 CE

Cincinnati11

San Diego10

DUNEDIN. El dominicano Manny Machado explotó con su bate al dispara dos cuadrangulares y remolcar seis carreras en la derrota de su equipo de los Padres de San Diego 11-10 a manos de los Rojos de Cincinnati.

Los Padres amenazaron con venir de atrás y ganar el partido al fabricar seis anotaciones en la del sexto episodio para igualar la pizarra 9-9.

Para el antesañlista dominicano fueron sus primeros dos jonrones en la pretemporada y sus primers seis vueltas producidas. Fernando Tatis de 1-0 con dos boletos recibidos.

Eldominicano Elly De La Cruz tuvo también destacada actuación por Cincinnati al conectar triple y doble. Noelvi Marte se fue de 3-1.

Mets5

Astros0

Fort Myers. Tyrone Taylor conectó jonrón de tres vueltas en la victoria anoche de los Mets de Nueva York 5-0 sobre los Astros de Houston

El zurdo dominicano Anderson Severino tiró un episodio en blanco como relevista en busca de ganarse un puesto en el roster oficial del equipo.

Por los Astros, el dominicano JeremyPeña de 4-1. Por los Mets, el dominicano Ronny Mauricio ligó un imparable en tres turnos.

Miami8

Azulejos7

MIAMI. Con un rally de cuatro carreras en la alta del octavo y dos en el noveno los Marlins de Miami vinieron desde atrás para vencer 8-7 a los Azulejos de Toronto en partido de exhibición.

Por Miami, los dominicanos Otto López de 4-2. Esteury Ruiz de 2-0.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. despachó un tubey en tres turnos al bate.

Piratas6

Mellizos4

Fort Myers. El dominicano Oneil Cruz pegó doble y sencillo en la victoria de los Piratas de Pittsburgh 6-4 sobre los Mellizos de Minnesota.