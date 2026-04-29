Elly despacha de 4-3, incluido su 10mo jonrón y 4 CE

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Cincinnati7

Colorado2

CINCINNATI .AP. El dominicano Elly De La Cruz conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras y Chase Burns llegó a los 100 ponches más rápido que cualquier otro lanzador de Cincinnati, con lo que los Rojos derrotaron 7-2 a los Rockies de Colorado.

De La Cruz añadió par de sencillos productores y los Rojos se pusieron arriba 4-1 en la tercera entrada. De La Cruz conectó su décimo jonrón, el mayor total del equipo, en la octava después de un hit de Dane Myers, para poner a la ventaja 6-2. Terminó la noche de 4-3 con dos robos.

SanLuis11

Piratas7

PITTSBURGH .AP. Nolan Gorman conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y Alec Burleson y Jordan Walker remolcaron tres carreras cada uno para guiar el martes a los Cardenales de San Luis a una victoria por 11-7 sobre los Piratas de Pittsburgh.

El dominicano Oneil Cruz despachó su noveno cuadrangular de la temporada por los Piratas. Se fue de 5-2. Su compañero Marcell Ozuna de 1-0.

Mets8

Nacionales0

NUEVA YORK .AP. Juan Soto conectó un jonrón de dos carreras que coronó una cuarta entrada de siete anotaciones, y los Mets de Nueva York despacharon 8-0 a los Nacionales de Washington.

Bo Bichette también pegó un jonrón e impulsó dos carreras, y Clay Holmes se combinó con dos relevistas para limitar a tres hits a Washington, mientras los maltrechos Mets (10-19) ganaron apenas por tercera vez en 18 juegos, quizá quitándole algo de presión al mánager Carlos Mendoza.

Antes del juego, Mendoza comentó que Soto padece rigidez en el antebrazo izquierdo.

Una resonancia magnética no mostró problemas, pero el jardinero izquierdo ha sido el bateador designado en los seis partidos desde que regresó el miércoles pasado tras una distensión en la pantorrilla derecha.

Por los Nacionales, los dominicanos Luis Garcúia Jr. de 4-0. Nasim Núñez de 2-0.

Por los Mets, los dominicanos Soto de 4-1, con su segundo cuadrangular. Ronny Mauricio de 4-1, una anotada y Marl Vientos de 2-0.

Orioles5

Astros3

BALTIMORE .AP. Pete Alonso conectó un jonrón, Adley Rutschman impulsó dos carreras y los Orioles de Baltimore derrotaron la noche del martes por 5-3 a los Astros de Houston.

Shane Baz permitió una carrera en 5 2/3 entradas para conseguir su primera victoria desde que Baltimore lo adquirió de Tampa Bay en diciembre, mientras los Orioles ganaron el primer juego de una serie de tres.

Por los Astros, el dominicano Yanier Díaz de 4-2, con un tubey.

Por los Orioles, los dominicanos Samuel Basallode 4-2, con doble y una empujada. Leody Taveras de 4-1.

Seattle7

Mellizos1

MINNESOTA. J osh Naylor conectó de 5-3, incluido jonrón y cuatro vueltas empujadas, y los Marineros de Seattle vencieron 7-1 a los Mellizos de Minnesota.

Por Seattle, el dominicano Julio Rodríguez conectó tres dobles en cinco turnos.

Filis7

San Ffrancisco0

FILADELFIA .AP. Don Mattingly ganó su primer partido como mánager interino de Filadelfia, mientras que el venezolano Jesús Luzardo cubrió siete innings para llevar a los colistas Filis a la victoria 7-0 sobre los Gigantes de San Francisco.

Mattingly emergió victorioso horas después de ser ascendido de coach de banca para reemplazar al despedido Rob Thomson. Los campeones reinantes del Este de la Liga Nacional venían de perder 11 de 12 juegos y comenzaran el día empatados con el peor récord de las Grandes Ligas.

Por los Gigantes, Rafael Devers de 3-0. Willy Adames de 3-0.

Rays1

Cleveland0

CLEVELAND .AP. Nick Martinez lanzó pelota de tres hits hasta la octava entrada, el mexicano Jonathan Aranda impulsó una carrera por tercer juego consecutivo y los Rays de Tampa Bay derrotaron 1-0 a los Guardianes de Cleveland la para ampliar su racha de victorias a seis juegos.

El tercera base dominicano de Tampa Bay Junior Caminero está día a día con una contusión en la mandíbula después de recibir el impacto de una bola desviada de foul durante la primera entrada del juego.

Por los Rays, Caminero de 1-0.

Por Cleveland, los dominicanos José Ramírez de 4-0. Angel Martínez de 3-1, un doble.

Azulejos3

M. rojas0

ORONTO .AP. Trey Yesavage lanzó hasta la sexta entrada en un sólido debut de temporada, Kazuma Okamoto impulsó dos carreras y los Azulejos de Toronto vencieron 3-0 la noche del martes a los Medias Rojas de Boston.

Por los Azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de 4-2, incluido un tubey. Eloy Jiménez de 3-0.

M. Blancas5

Angelinos2

CHICAGO. Drew Romo pegó dos jonrones remolcadores de tres vueltas para que los Medias Blancas de Chicago vencieran anoche 5-2 a los Angelinos de Los Angeles.

Perdió el dominicano José Soriano (4-1), quien vio caer su invicto, al ceder tres vueltas al compás de seis hits, incluido dos jonrones, con tres boletos y seis ponches en cinco inningspara resultar el pitcher perdedor