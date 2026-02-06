Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Béisbol

De Juan Soto a Fernando Tatis Jr.

¿Equipo soñado? Así luce el roster de RD para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Juan Soto, Junior Caminero, Oneil Cruz, Fernando Tatis Jr. y otros campeones lucharán por el título para República Dominicana. Conoce aquí el roster completo 

Juan Soto será jardinero

Juan Soto será jardinero

Publicado por
MLB

Creado:

Actualizado:

El evento más grande del béisbol internacional se acerca rápidamente. Veinte equipos esparcidos por todo el mundo pronto se enfrentarán por la oportunidad de llamarse campeones del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El anunció oficial de los rosters se llevó a cabo el jueves, con cada selección anunciando a los 30 jugadores que los representarán en el evento.

LANZADORES

  • Albert Abreu, LD
  • Sandy Alcántara, LD
  • Elvis Alvarado, LD
  • Brayan Bello, LD
  • Huascar Brazobán, LD
  • Seranthony Domínguez, LD
  • Camilo Doval, LD
  • Carlos Estévez, LD
  • Wandy Peralta, LZ
  • Cristopher Sánchez, LZ
  • Dennis Santana, LD
  • Luis Severino, LD
  • Gregory Soto, LZ
  • Edwin Uceta, LD
  • Abner Uribe, LD

RECEPTORES

  • Agustín Ramírez, C
  • Austin Wells, C

INFIELDERS

  • Junior Caminero, 3B
  • Vladimir Guerrero Jr., 1B
  • Manny Machado, 3B
  • Ketel Marte, 2B
  • Jeremy Peña, SS
  • Geraldo Perdomo, SS
  • Carlos Santana, 1B

JARDINEROS

  • Oneil Cruz, CF
  • Julio Rodríguez, CF
  • Johan Rojas, CF
  • Juan Soto, RF F
  • Fernando Tatis Jr., RF

UTILITY

  • Amed Rosario, UTL
Sobre el autor

MLB

tracking