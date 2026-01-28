Escobar, electo jugador Más Valioso de la Serie

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

El refuerzo venezolano Alcides Escobar fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Final de la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana tras los Leones del Escogido vencer 1-0 a los Toros del Este en cinco juegos.

“Me siento sumamente contento por ser parte importante en esta corona de campeón alcanzada por los Leones del Escogido”, manifestó Escobar tras la conquista del título de los escarlatas.

Con relación al éxito del conjunto, el refuerzo de los actuales campeones, valoró el buen ambiente en el clubhouse y entrega de cada uno de los jugadores.

“Agradezco por la escogencia de mi persona como Jugador Más Valioso, pero reconozco que aquí todos fueron claves para alcanzar el cetro”, dijo.

Escobar conectó jonrón de dos vueltas en el cuarto juego que fue decisivo para la tercera victoria en la serie del Escogido, además de aportar también un batazo importante en el primer choque en el rally de cinco vueltas que marcaron los rojos en la octava entrada para venir de atrás y empatar el partido y luego ganarlo.

Con relación a su rol como tercera base luego de desempeñarse en su carrera como campo corto, el jugador con 13 años de experiencia y conocimiento del juego de alto nivel, señaló que tuvo que hacer el ajuste y que gracias a Dios todo le salió como pensó.

“En ocasiones jugué en la antesala en el campeonato mi país en Venezuela, por lo que siempre estuve mi mente en alto”, indicó.

Escobar aprovechó para agradecer al gerente general Carlos Peña por su contratación.