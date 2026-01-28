Agresión ambiental sobre áreas urbanas

Creado: Actualizado:

Existe un problema fundamental del Gran Santo Domingo que solo alcanza el primer plano de la atención periodística cuando del pavimento de algunas de sus áreas densamente pobladas emergen las consecuencias de una tremenda incapacidad institucional de librar a los habitantes de sus propios residuos existenciales de la peor categoría y capacidad de agredir su salud.

Desechos líquidos que cíclicamente no encuentran para dónde coger por la imprevisión histórica de no haberse dotado de apropiadas infraestructuras de saneamiento a barrios de gran extensión territorial como Villas Agrícolas, Villa Consuelo y Villa Juana, asientos de un elevado porcentaje de la población capitalina.

Los progresos sanitarios que garanticen higiene y salud no se han abierto paso todavía hacia esos lugares; un déficit agravado porque no crecieron como beneficiarios de obras que proporcionaran servicios esenciales pero que sí lo hicieron demográficamente.

Al correr del tiempo, las familias allí asentadas pasaron de lo exiguo a lo supernumerario y de vivir en áreas de precariedades ambientales les tocó después ser acosados por estancamientos hídricos tanto por las lluvias que la ausencia de drenaje pluvial hace que las aguas permanezcan prolongadamente tras caen de las nubes, como por la incapacidad del subsuelo de absorber y dar un apropiado destino final a las que de sus casas son vertidas a los entornos con alto contenido de impurezas y desechos orgánicos.

El déficit de alcantarillado sanitario de la gigantesca capital indica que el 70% de las aguas residuales –incluyendo de zonas urbanas de niveles sociales medios y altos- queda acumulada bajo superficies habitadas que a fin de cuentas no son más que sepulcros blanqueados que solo son limpios por arribita.

Lo que en hidráulica se denomina “apropiado manejo de lo residual", en la heráldica urbe primada de América fundada por don Bartolomé Colón solo alcanza para el 25% de los desechos líquidos que resultan apropiadamente reciclados para retornar a la naturaleza. Se calcula que los santodominguenses –orgullosos de estar domiciliados en una ciudad de bella historia- generan cada día 900 mil metros cúbicos de aquello que obliga a taparse las narices y que en verdad no se va muy lejos de quienes lo prodigaron unos metros más arriba.