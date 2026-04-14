¡Espectacular! Soriano Lidera triple corona del pitcheo
Soriano, de 27 años, encabeza Las Mayores en triunfos (4), efectividad (0.33) y ponches propinados (31).
El as de la rotación abridora de los Angelinos de Los Ángeles, José Soriano, está disfrutando de un espectacular inicio de temporada, liderando las tres patas de la triple corona del pitcheo en las Grandes Ligas.
Además, Soriano lidera en WAR (1.8) y efectividad ajustada (1274).
Desglose de sus 4 aperturas:- 26 marzo vs HOU 6.0 IP, 2 H, 0 CL, 4 BB, 7 SO, G.- 31 marzo vs CHC 6.0 IP, 2 H, 0 CL, 2 BB, 4 SO, G.- 06 abril vs ATL 8.0 IP, 3 H, 1 CL, 0 BB, 10 SO, G.- 12 abril vs CIN 7.0 IP, 2 H, 0 CL, 3 BB, 10 SO, G.
Lidera principales renglones entre lanzadores dominicanos. Soriano lidera a todos los abridores dominicanos en victorias (4), efectividad (0.33), ponches (31), WHIP (0.67), AVG Op. (.103). Es segundo en entradas lanzadas (27.0), solo superado por Sandy Alcántara (30.1).
Lideratos entre los lanzadores dominicanos en esta temporada:
VICTORIAS
1. José Soriano LAA 4 (líder MLB)
2. Sandy Alcántara MIA 2 . Elvis Alvarado ATH
2 . Yohan Ramírez PIT 2 . Dennis Santana PIT2 EFECTIVIDAD (ERA)1. José Soriano LAA 0.33 (líder MLB)2. Randy Vásquez SDP 1.023. Edward Cabrera CHC 1.624. Cristopher Sánchez PHI 1.655. Sandy Alcántara MIA 2.67PONCHES1. José Soriano LAA 31 (líder MLB)2. Freddy Peralta NYM 253. Cristopher Sánchez PHI 234. Sandy Alcántara MIA 225. Randy Vásquez SDP 19 INNINGS LANZADOS1. Sandy Alcántara MIA 30.1 (líder MLB)2. José Soriano LAA 27.03. Freddy Peralta NYM 21.04. Randy Vásquez SDP 17.25. Framber Valdez DET 17.0 JUEGOS SALVADOS1. Jhoan Durán PHI 5 (colíder MLB)2. Seranthony Domínguez CWS 33. Bryan Abreu HOU 1 . Osvaldo Bidó ATL 1 . Juan Mejía COL 1 . Dennis Santana PIT 1 . Gregory Soto PIT 1JUEGOS1. Gregory Soto PIT 9 (colíder LN)2. Elvis Alvarado ATH 8. Camilo Doval NYY 8 . José Ferrer SEA 8 . Wandy Peralta SDP 8 . Dennis Santana PIT 8 JUEGOS COMPLETOS 1. Sandy Alcántara MIA 1 (colíder MLB) BLANQUEADAS1. Sandy Alcántara MIA 1 (líder MLB)WHIP1. José Soriano LAA 0.672. Sandy Alcántara MIA 0.863. Randy Vásquez SDP 1.084. Edward Cabrera CHC 1.14 . Freddy Peralta NYM 1.14AVG Op.1. José Soriano LAA .1032. Edward Cabrera CHC .1823. Sandy Alcántara MIA .1834. Freddy Peralta NYM .2035. Eury Pérez MIA .217