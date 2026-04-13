Dominicano José Soriano nombrado Jugador de la Semana en la MLB

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El lanzador dominicano de los Angelinos de Los Ángeles, José Soriano, fue nombrado Jugador de la Semana de la Liga Americana.

Soriano tuvo marca de 2-0 con efectividad de 0.60 en dos aperturas por los Angelinos al permitir una sola carrera limpia en 15.0 entradas. Concedió apenas cinco hits y dio sólo tres bases por bolas, a la vez que ponchó a 20 bateadores, registró WHIP de 0.53 y promedio en contra de .102.

En la temporada, Soriano encabeza las Mayores en efectividad (0.33), juegos ganados (cuatro) y ponches (31).