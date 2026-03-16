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Estados Unidos toma ventaja 2-1 frente a Dominicana en el Clásico Mundial
Tras un inicio favorable para los dominicanos, los estadounidenses lograron empatar el marcador 1-1
El esperado duelo semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre República Dominicana y Estados Unidos se vive con máxima intensidad.
Tras un inicio favorable para los dominicanos, los estadounidenses lograron empatar el marcador 1-1 en la cuarta entrada y minutos después se colocaron arriba 2-1, generando tensión y expectativa entre los fanáticos.
La selección dominicana, que se mantiene invicta en el torneo, busca recuperar la ventaja en un partido que ha paralizado barrios y ciudades del país, mientras miles de seguidores siguen cada jugada con fervor patriótico.
El choque promete emociones hasta el último inning, con ambos equipos mostrando poder ofensivo y solidez en el terreno.