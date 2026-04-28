Querella formal: padre de víctima del Jet Set solicita arresto del comunicador Jhossan Capell tras agresión

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

José Luis Custodio Almonte, padre de una de las víctimas mortales del colapso del Jet Set, interpuso una denuncia formal contra el comunicador Jhossan Capell, a quien acusa de agredirlo físicamente durante la continuación de la audiencia preliminar del caso.

La querella fue presentada mediante el Acta No. 11001-2026-001821, de fecha 27 de abril de 2026, según informó su abogado, Yan Carlos Martínez Segura.

De acuerdo con el jurista, la agresión ocurrió dentro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en medio del proceso judicial, lo que afirmó, agrava la situación.

Solicitan arresto

El abogado indicó que están solicitando el "arresto inmediato" del comunicador, al considerar que el incidente no solo afectó a su cliente, sino que también representa un irrespeto a las instituciones.

Entre los argumentos expuestos, señaló que la agresión:

La agresión se produjo en un recinto judicial, lo que constituye un grave irrespeto a las instituciones del Estado.

Este tipo de actos afectan la dignidad de las víctimas y de sus familiares, quienes acuden a los tribunales en busca de justicia.

Permiten que se envíe un mensaje peligroso a la sociedad: que los palacios de justicia son lugares inseguros donde pueden ocurrir agresiones sin consecuencias.

Querella formal

“Es necesario restaurar el respeto institucional y demostrar con hechos que nadie está por encima de la ley”, expresó.

"Exigimos que se actúe con firmeza y celeridad. Pongan un ejemplo claro: la justicia dominicana no tolera la violencia en sus propias instalaciones", concluyó.

El incidente

La mañana de este lunes, durante la audiencia preliminar por el caso del colapso del Jet Set, se produjo un altercado que terminó en agresión física.

Según se observa en videos difundidos en redes sociales, Jhossan Capell defendía a la familia Espaillat —acusada en el proceso— cuando Custodio intervino. En medio del intercambio, el comunicador le propinó una bofetada.