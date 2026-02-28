Freddy Peralta será el abridor del día inaugural

Publicado por AP Creado: Actualizado:

PORT ST. LUCIE, Florida, EE.UU. .AP. Los Mets de Nueva York tendrán al recién adquirido Freddy Peralta en el montículo contra Pittsburgh en el día inaugural de la temporada regular.

Nueva York traspasó a dos prospectos a Milwaukee el mes pasado por el as dominicano.

“Cuando lo adquirimos, estaba bastante claro que iba a lanzar al frente de nuestra rotación. Se lo ganó. Estoy entusiasmado. Todos estamos entusiasmados”, dijo el mánager de los Mets Carlos Mendoza antes del juego de entrenamiento de primavera el viernes contra San Luis.

Peralta recetó tres ponches al cubrir tres innings. No permitió hits ni carreras.

Los Mets abrirán su campaña en casa el 26 de marzo.

El derecho de 29 años brinda a los remozados Mets un abridor de primera línea después de que su rotación fuera zarandeada en la segunda mitad de una decepcionante temporada 2025.

También adquirieron al infielder Bo Bichette en la agencia libre y adquirieron al jardinero central Luis Robert Jr. en un canje con los Medias Blancas de Chicago.

Peralta tuvo marca de 17-6 con efectividad de 2.70 en 33 aperturas la temporada pasada.