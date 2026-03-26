Fried silenció bates de Gigantes en victoria NYY

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SAN FRANCISCO. La temporada 2026 de la MLB ha comenzado oficialmente, y los Yankees de Nueva York tienen un récord de 1-0.

Los Yankees abrieron la temporada con una victoria de 7-0 sobre los Gigantes de San Francisco, tomando la delantera desde el principio y dominando el partido gracias a las 6 1/3 entradas sin permitir carreras del abridor Max Fried. Es la quinta victoria consecutiva de Nueva York en el Día Inaugural.

Enfrentando al as de los Gigantes, Logan Webb, los Yankees atacaron en la segunda entrada con seis hits consecutivos para tomar una ventaja de 6-0.

Trent Grisham, en su primer partido desde que regresó al equipo con una oferta calificada firmada el invierno pasado, coronó la remontada con un triple.

José Caballero, de los Yankees de Nueva York, perdió el primer desafío presentado ante el llamado umpire robot de las Grandes Ligas de Béisbol, al apelar sin éxito un strike lanzado por el abridor derecho de los Gigantes de San Francisco, Logan Webb, en el juego inaugural de la temporada la noche del miércoles.

Webb abrió la cuarta entrada con un sinker de 90,7 mph en la esquina alta e interna que Bill Miller —umpire de Grandes Ligas desde 1997— cantó como strike. Caballero se tocó el casco, y las 12 cámaras Hawk-Eye del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes ratificaron la decisión de Miller en un gráfico mostrado en la pantalla del Oracle Park.

Por los Yankees, el dominicano Austin Wells conectó dos imparables en tres turnos.

Por los Gigantes, Rafael Devers ligó un hit cuatro turnos y Willy Adames falló en cuatro.