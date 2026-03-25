Arranca la MLB: lo que no puedes perderte de Giants vs. Yankees

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El esperado regreso de las Grandes Ligas (MLB) ha llegado. Los Giants de San Francisco recibirán a los Yankees de Nueva York en el Oracle Park a los 8:05 PM en el comienzo de la temporada 2026 de las Ligas Mayores.

El partido será transmitido vía streaming por Netflix, siendo la primera vez en la historia de la plataforma. Mientras que para los fanáticos locales, el encuentro podrá verse en el canal Teleantillas (Canal 10).

¿Qué está en juego esta temporada 2026?

Tras quedarse cortos en la Serie Mundial de 2024 y ser eliminados por Toronto en 2025, la gerencia de Brian Cashman ha tomado una decisión arriesgada: apostar por el mismo núcleo.

El equipo liderado por el tres veces MVP, Aaron Judge ganó 94 partidos el año anterior y tienen el potencial de superar dicha marca en la temporada regular y de tener mejor resultados en los playoffs si todas las piezas caen donde deben.

Por su parte, San Francisco inicia el 2026 bajo una transformación radical liderada por su nuevo mánager, Tony Vitello. Los Gigantes buscan dejar de ser considerados ser el equipo "promedio" y han invertido en los contratos de jugadores de alta calidad como Rafael Devers, Willy Adames y Luis Arraez para competir en el Oeste de la Liga Nacional 2026.

Max Fried vs. Legan Webb: Duelo de Pitcheo

El mánager de los Yankees, Aaron Boone ha confiado la pelota al zurdo Max Fried, quien hace su debut oficial en un Opening Day con la equipo neoyorquino tras liderar la Americana con 19 victorias el año pasado.

Por otro lado, los Gigantes responden con su "caballo de hierro", Logan Webb. El derecho, que encabezó las Mayores en entradas lanzadas durante 2025, Para Webb, esta es su quinta apertura consecutiva en un día inaugural, consolidándose como el rostro de la franquicia