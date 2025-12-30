Los Gigantes del Cibao desvinculan a José Leger tras inicio negativo en el Todos contra Todos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Gigantes del Cibao anunciaron la desvinculación de José Leger como dirigente del conjunto, decisión tomada en el marco de una reestructuración del cuerpo técnico luego del arranque de 0-3 en el Todos contra Todos, etapa en la que el equipo ocupa el último lugar de la tabla con 15 partidos aún por celebrarse.

El anuncio fue realizado por el gerente general de la franquicia, Jaylon Pimentel, quien agradeció a Leger por su dedicación, profesionalismo y entrega durante su paso por la organización, desde el inicio de los entrenamientos en el mes de septiembre.

“Reconocemos el compromiso y la seriedad con la que José asumió su rol desde el primer día. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos”, manifestó Pimentel.

Para el encuentro de este miércoles ante los Leones del Escogido, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, la dirección del equipo estará de manera interina a cargo de Jefry Sierra.

La organización también informó que Felipe Rojas deja su posición como coach de banca, la cual será asumida por Kremlin Martínez a partir del próximo compromiso.

Los Gigantes del Cibao reafirmaron su determinación de seguir trabajando en busca de mejorar el rendimiento colectivo y mantenerse en la lucha durante la actual fase del campeonato.