Escogido fortalece pitcheo con Urquidy

Los Leones del Escogido, actuales campeones de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y del Caribe, han continuado con el proceso de fortalecimiento de su rotación abridora de cara a la segunda etapa de la temporada 2025-26, tras anunciar la contratación del mexicano, campeón de Serie Mundial, José Urquidy.

“La llegada de Urquidy nos da un brazo probado, con experiencia en los escenarios más exigentes. Su temple, control y conocimiento del juego fortalecen nuestra rotación desde el principio del Round Robin y confiamos en que tendrá un gran impacto”, declaró el gerente general Carlos Peña, a través de un comunicado de prensa.

Urquidy, quien fue parte del equipo campeón de Houston Astros en la temporada 2022 de las Grandes Ligas, ha militado en MLB durante seis temporadas, acumulando un bWAR de 4.4, una efectividad de 4.00 en 407.1 entradas de labor, 329 ponches y 100 bases por bolas.

Al mismo tiempo, ha colocado un promedio de hits y bases por bolas por entrada lanzada (WHIP) de 1.154, un picheo independiente de defensa (FIP) de 4.51 y un ERA+ de 104.

No hay duda que es una gran adquisición por parte de la gerencia roja.