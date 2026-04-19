Hoy en la historia: ¿Qué pasó un 19 de abril?

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

Durante el pasar del tiempo se han registrado diversos eventos que han marcado muldialmente, un día como hoy 19 de abril se pueden mencionar algunos hechos relevantes como estos:

El Día del Aborigen Americano se celebra el 19 de abril de cada año, según la recomendación surgida en el Primer Congreso Indigenista Interamericano realizado ese mismo día en 1940.

Grandes Hitos de la Historia

1810 – El "Primer Grito" de Independencia de Venezuela: En Caracas, un cabildo abierto destituye al Capitán General Vicente Emparán. Este acto es el pilar de la emancipación de Hispanoamérica.

1775 – Inicio de la Revolución Americana: Las batallas de Lexington y Concord marcan el primer enfrentamiento armado entre los colonos estadounidenses y el ejército británico.

1943 – El Levantamiento del Gueto de Varsovia: La mayor revuelta de la resistencia judía contra la ocupación nazi en Polonia. Un símbolo de valentía frente al Holocausto.

Tragedias y Eventos de Impacto Social

1995 – Atentado de Oklahoma City: Timothy McVeigh detona un camión bomba frente al edificio federal Murrah, dejando 168 muertos en el ataque terrorista "interno" más grave en EE. UU.

1993 – El fin del Asedio de Waco: Tras 51 días de cerco por parte del FBI, el rancho de la secta de los Davidianos en Texas termina en un incendio masivo donde mueren más de 80 personas.

1937 – Creación de la Falange Española: En plena Guerra Civil, Francisco Franco firma el Decreto de Unificación, fusionando las fuerzas políticas de su bando bajo un solo mando.

Ciencia y cultura

1882 – Fallece Charles Darwin: Muere el naturalista británico que revolucionó la ciencia con la teoría de la evolución por selección natural.

1987 – Primera aparición de Los Simpson: La familia más famosa del mundo debuta en la televisión estadounidense como una serie de cortos animados en el programa The Tracey Ullman Show.