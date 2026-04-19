Cambia tus pensamientos

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Las fortalezas son pensamientos que pueden tener su origen en nuestra mente, en Dios o en el enemigo. Los pensamientos que provienen de Dios generan paz, gozo, confianza, un profundo deseo de permanecer en su presencia y una pasión genuina por servirle.

No permitamos que otros pensamientos se arraiguen en lo profundo de nuestro corazón porque terminan debilitando nuestra vida espiritual y desviándonos del propósito que Dios nos ha asignado. Cuando esto sucede, nos volvemos frágiles y susceptibles a los dardos del enemigo.

El apóstol Pablo nos enseña que Dios nos ha equipado con armas espirituales para derribar toda fortaleza. Por eso, es necesario que nuestros pensamientos estén rendidos y alineados a Cristo Jesús. En él encontramos una base firme, inconmovible, llena de poder y capaz de eliminar todo argumento que no esté alineado con su diseño y propósito.