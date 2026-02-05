¡Invicto! República Dominicana venció a Pánama

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Zapopan, Jalisco.

Un nuevo récord de carreras entre dos equipos se estableció este miércoles en la Serie del Caribe en el partido donde los Leones del Escogido, representante de la Liga Dominicana de Béisbol venció 16 vueltas por 15 a los Federales de Chiriquí, de Panamá, en un maratónico partido de la cuarta jornada de la justa caribeña que se celebra en el Estadio Panamericano, aquí.

El récord de más carreras entre dos equipos en un mismo juego en el Clásico Caribeño data desde 1990. El día 6 de febrero en Miami, los Naranjeros de Hermosillo derrotaron a Senadores de San Juan con marcador 20 vueltas por 8 alcanzando un total 28 carreras.

El atípico partido de béisbol lo decidió en la octava entrada el bateador dominicano Marcos Hernández que disparó un doblete con dos en bases para remolcar la vuelta 15 del equipo. Luego, Gustavo Núñez empujó la 16 con un elevado de sacrificio. Dominicana pegó 16 hits y Panamá 18 imparables en un juego que duró 4 horas 10 minutos.

Con esa victoria, los dominicanos dieron un paso agigantado para alcanzar su boleto a la serie semifinal de la Serie del Caribe con marca de tres ganados y cero perdidos.

El triunfo fue para E. Montilla y cargó con el fracaso, S. González. Jimmy Cordero se acreditó juego salvado.

Brillaron a la ofensiva por los dominicanos, Marcos Hernández bateó de 5-4 con 4 remolcadas, Franchy Cordero de 4-2 con 4 remolcadas. Erik González de 6-2 con dos empujadas.

Por los Leones del Escogido, de la República Dominicana, inició Travis Larkins, quien laboró en apenas dos entradas, le pegaron seis hits, incluyendo dos jonrones, le hicieron cinco carreras y dio dos boletos. Luego siguieron en el montículo por los quisqueyanos G. Minier, que trabajó una entrada, C. Greene laboró en dos entradas.