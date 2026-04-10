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¡Jerarquía! México domina en apertura Clasificatorio de Taekwondo
Cupos asegurados. Los atletas dominicanos no eliminan debido a que tienen garantizada sus plazas para los Juegos Santo Domingo 2026, por ser sede
La delegación de México reafirmó su jerarquía en la región durante la primera jornada del Clasificatorio de Taekwondo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya apertura fue celebrada ayer en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Carlos Sansores (+87kg), triple medallista mundial, aseguró su plaza tras lograr con autoridad varios triunfos, incluido uno en tan solo un round.
Asimismo, la campeona mundial de Guadalajara 2022, Leslie Soltero (-67kg), y la medallista mundial Daniela Souza (-49kg), aseguraron su clasificación demostrando por qué son las favoritas al podio centroamericano.
Colombia y Puerto Rico también hicieron valer su experiencia internacional.
Miguel Trejos (COL), medallista de oro en Juegos Panamericanos, avanzó con solvencia en la categoría de -80kg, mientras que Andrea Ramírez (COL), la experimentada atleta olímpica y medallista mundial, aseguró su cupo en los -49kg. De su lado, Brandon Ramos, de Puerto Rico, lidera su llave en los -54kg para sellar su clasificación.
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Primitivo Cadete
En masculino se destacan los avances de Yohandri Granado (VEN) en -63kg; Jhon Deivi Garrido (COL), en -68kg y Gabriel González (WT) en -87kg. En femenino, además de las figuras mexicanas, lograron su pase Isuangelis Soto (PUR) en -62kg y Fabiola Villegas (MEX) en -57kg.