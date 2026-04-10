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¡Jerarquía! México domina en apertura Clasificatorio de Taekwondo

Cupos asegurados. Los atletas dominicanos no eliminan debido a que tienen garantizada sus plazas para los Juegos Santo Domingo 2026, por ser sede

Acción de un combate correspondiente a la primera jornada del Clasificatorio de Taekwondo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Acción de un combate correspondiente a la primera jornada del Clasificatorio de Taekwondo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Primitivo Cadete
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La delegación de México reafirmó su jerarquía en la región durante la primera jornada del Clasificatorio de Taekwondo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya apertura fue celebrada ayer en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Carlos Sansores (+87kg), triple medallista mundial, aseguró su plaza tras lograr con autoridad varios triunfos, incluido uno en tan solo un round.

Asimismo, la campeona mundial de Guadalajara 2022, Leslie Soltero (-67kg), y la medallista mundial Daniela Souza (-49kg), aseguraron su clasificación demostrando por qué son las favoritas al podio centroamericano.

Colombia y Puerto Rico también hicieron valer su experiencia internacional.

Miguel Trejos (COL), medallista de oro en Juegos Panamericanos, avanzó con solvencia en la categoría de -80kg, mientras que Andrea Ramírez (COL), la experimentada atleta olímpica y medallista mundial, aseguró su cupo en los -49kg. De su lado, Brandon Ramos, de Puerto Rico, lidera su llave en los -54kg para sellar su clasificación.

En masculino se destacan los avances de Yohandri Granado (VEN) en -63kg; Jhon Deivi Garrido (COL), en -68kg y Gabriel González (WT) en -87kg. En femenino, además de las figuras mexicanas, lograron su pase Isuangelis Soto (PUR) en -62kg y Fabiola Villegas (MEX) en -57kg.

Sobre el autor
Primitivo Cadete

Primitivo Cadete

Lic. en Comunicación Social, con una especialidad en periodismo deportivo y un diplomado en ética Periodística, más de 37 años de experiencia en cobertura de eventos nacionales e internacionales.
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