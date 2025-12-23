Grandes Ligas
Jorge Polanco dispuesto a moverse a jugar la primera base con Mets
Mets tiene previsto que Jorge Polanco, adquirido de Mariners, cubra la primera base en la temporada 2026
La experiencia de Jorge Polanco en primera base es breve, pero se prevé que sea su posición principal el próximo año tras firmar un contrato de dos años y 40 millones de dólares con los New York Mets.
"Creo que sí", dijo Polanco a través de un traductor durante una conferencia de prensa por videollamada el lunes. "Me dijeron que jugaría bastante en primera base, pero que también podría estar cambiando de posición.
"Ofrecí mis servicios a equipos como primera base, segunda base y tercera base, así que cuando los Mets me preguntaron si podía hacer eso, jugar un poco en primera, un poco en tercera, definitivamente, estuve dispuesto a hacerlo."
Polanco se perfila como el reemplazo del favorito de la afición, Pete Alonso, quien dejó a los Mets como agente libre con un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con Baltimore Orioles. Jugó, principalmente, como shortstop hasta 2020 y luego como segunda base entre 2020 y 2024. El año pasado, comenzó como bateador designado para los Seattle Mariners, quienes estuvieron a una victoria de su primera participación en la Serie Mundial.
Polanco, un bateador ambidiestro de 32 años con un promedio de bateo de .260 contra diestros y .270 contra zurdos, fue un All-Star en 2019 y estableció sus mejores marcas personales tres años después, con 33 jonrones y 98 carreras impulsadas.
El coach de banca de los Mariners, Manny Acta, y el coach de infield, Perry Hill, contactaron a Polanco este año para hablar sobre cómo prepararse para jugar en primera base.
"Fue muy fácil porque ya había hablado con mi agente sobre empezar a entrenar en primera base y tratar de convertirme en un jugador de beisbol más versátil", dijo Polanco. "Cuando los contactamos, ellos prácticamente nos contactaron a nosotros al mismo tiempo. Así que fue muy fácil y una transición sin contratiempos".
Polanco bateó .265, con 26 jonrones, 78 carreras impulsadas, 30 dobles y un OPS de .821 en 138 juegos con Seattle la temporada pasada, su segunda con los Mariners después de una década con Minnesota.