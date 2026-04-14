Solo en Puerto Plata no habrá docencia este martes por vaguada

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) suspendió la docencia en Puerto Plata para este martes, debido a la incidencia de una vaguda que afecta casi todo el territorio nacional.

La decisión se tomó solo en esa demarcación tras ser declarada en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

"Asimismo, instruimos a las autoridades educativas en provincias bajo alerta amarilla a tomar medidas preventivas en zonas vulnerables, en función de la evolución del clima", dijo el Minerd en un comunicado pasadas las 10:00 de la noche.

En ese orden, el Ministerio exhortó a estudiantes, familias y personal educativo a mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

El COE volvió a colocar a la provincia Santo Domingo en alerta amarilla y a Puerto Plata en roja.

El más reciente informe del organismo establece que se mantienen en amarilla

En tanto, en alerta marilla se mantienen las provincias Moneñor Nouel; Sánchez Ramírez; Santiago; La Vega; Montecristi; Samaná; La Altagracia; Santiago Rodríguez; San Pedro de Macorís; Hermanas Mirabal; María Trinidad Sánchez; Duarte (en especial el Bajo Yuna); San José de Ocoa y La Romana.

También, El Seibo; Espaillat; Valverde; Monte Plata; San Cristóbal y Hato Mayor. En alerta verde: Bahocuro; San Juan; Elías Píña; Dajabón e Independencia.

En tanto, el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), adelantó que las lluvias continuarán y se espera que el próximo jueves llegue otra vaguada.