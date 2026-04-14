Edeeste reprograma trabajos en Subestación Higüey 138 kV por vaguada

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La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó a sus clientes de Higüey, en la provincia La Altagracia, que los trabajos programados para este martes 14 de abril, en la Subestación Higüey 138 kV, han sido pospuestos debido a las condiciones atmosféricas.

En ese sentido, la interrupción del servicio eléctrico prevista en los circuitos H13801, H13802, H13803, H13804 e H13805 no será realizada en la fecha indicada.

Estos trabajos han sido reprogramados para el miércoles 15 de abril, fecha en la que se prevé mejores condiciones climáticas para su ejecución, según indicó Edeeste.