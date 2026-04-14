Enfrentamientos entre policías, militares y manifestantes matizan lunes previo a huelga en Salcedo.

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO.- Fuertes enfrentamientos entre agentes policiales y del Ejército de la República Dominicana ( ERD) se produjeron durante la noche de este lunes previo al llamado a huelga que por 48 horas hicieran un conjunto de organizaciones populares.

Los enfrentamientos tuvieron como escenario los sectores Los Mangos, Alto de Los Lirianos, Ugamba, El San Jon, Alto de los Rojas Villa Flor , antiguo El Matadero.

Desde tempranas horas de la noche de este lunes, varios sectores de la parte alta de Salcedo, fueron escenarios de encendidos de neumáticos así como se obstaculizaron algunas vías en señal de respaldo a las protesta.

Entre las unidades destacadas en Salcedo figuran, Swats, Dicrim, así como contra motines traídos desde Dan Francisco de Macoris y Santiago de los Caballeros.

Durante los enfrentamientos fueron notorias las imágenes de niños y envegecientes que acompañados de adultos eran sacado de sus hogares para trasladarse a otros lugares más seguros y en donde los gases lacrimogenos no les llegaran.