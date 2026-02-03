Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El afamado y mundialista cantante Carlos Gardel popopularizó a nivel mundial la canción que dice que 20 años no es nada, cifra que esperaron los Leones del Escogido para ganar una Serie del Caribe en el 2010, teniendo como escenario las ciudad de Isla Margarita en Venezuela, donde Fernando Martínez fue la bujía que encendió la fiesta de los dominicanos.

Los Leones, que triunfaron en el 1990, con una paciencia de Job, su segunda en este evento, pasaron un largo tiempo para volver a traer la corona para su nación. Martínez ,jardinero izquierdo con su defensa y el bateo puso a disfrutar la fanaticada Dominicana, en especial los escogidistas, con promedio de 349, dos jorones y cuatro carreras empujadas..

Venezuela, país que se ha convertido en un paraíso para los equipos dominicanos en este evento, el escenario correspondió a Isla Margarita, en el 2010, con una gran actuación.

La tropa roja estuvo dirigida por el norteamericano Ken Oberkfell, un gran estratega en el béisbol.

La representación criolla conto con una gran ofensiva, donde el bateo y pitcheo se encargaron de maniatar a los demás combinados.

La victoria del triunfo correspondió al abridor cubano Raúl Valdés (2-0), que en cinco entradas toleró tres hits, ellos un jonrón, y cuatro carreras, con cinco ponches y dos boletos. Salvó su tercer partido Darío Veras, con la entrada de cierre inmaculada.

El derrotado fue el abridor Ramón Ramírez (0-1), que en una entrada aceptó tres imparables y cuatro rayitas con tres ponches y dos boletos.

Los mejores en la ofensiva dominicana, Fernando Martínez, el más valioso de la serie, se fue de 4-2, con impulsada y anotada, Kevin Barker, de 3-2, con doblete, remolcada y anotada, Juan Francisco, de 5-1, con doblete, empujada, anotada y Ramón Santiago, de 4-2, con tres carreras anotadas.

Martínez, que también se adjudicó la mención como mejor jardinero izquierdo. también Kevin Barker (USA), Leones del Escogido (DOM). Pablo Ozuna, Leones del Escogido (DOM). Vinicio Castilla, Naranjeros de Hermosillo (MEX). Ángel Sánchez, Indios de Mayagüez (PUR). Armando Ríos, Indios de Mayagüez (PUR). Nelson Figueroa, Leones y Jesús Feliciano, Indios de PR.

El Escogido tomó el control del partido temprano, al fabricar cuatro anotaciones en la primera entrada, cuando Martínez conectó un batazo remolcador de Ramón Santiago y Kevin Barker anotó con un error en tiro.

Rápidamente sacaron del montículo a Ramón Ramírez, quien solo aguantó esa primera entrada y salió con cuatro permitidas, tres indiscutibles, dos boletos y tres hombres abanicados.

Los venezolanos recortaron en la cuarta entrada, cuando Michael Ryan conectó un elevado de sacrificio tras un doble de Gregorio Petit.

En el quinto, César Quintero conectó un cuadrangular de tres carreras a Valdes, que recortó la ventaja a solo dos vueltas.

Pero los dominicanos le dieron un empujoncito extra cuando colocaron a Ramón Santiago en tercera y a Willis Otáñez en primera antes que el lanzador Edgar Estansa hiciera un lanzamiento salvaje que llevó a Santiago al plato y puso el juego 7-4. A Valdes le sucedieron Juan Pérez (6to), Joel Peralta (7mo).