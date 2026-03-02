El discurso del 27/F reafirma la determinación de la RD de seguir avanzando

Acto de graduación de 5,000 participantes del programa Talento Digital, auspiciado por Indotel, con la participación del presidente Abinader.

Con su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, el presidente Luis Abinader marcó un nuevo golpe de timón. Lejos de limitarse a una exposición protocolar, presentó una narrativa de país en marcha, apoyada no solo en cifras, sino también en testimonios y evidencias audiovisuales que mostraron avances concretos en distintas regiones del territorio nacional.

Más que un recuento estadístico, el mensaje proyectó la imagen de una República Dominicana que consolida estabilidad, fortalece su institucionalidad y avanza con paso firme hacia mayores niveles de desarrollo.

Hacia dónde vamos

El mandatario dejó claro que el país no solo continúa agregando valor a sus dinámicas económicas, sociales e institucionales, sino que además da pasos decididos hacia su inserción en la civilización digital que define el siglo XXI.

En ese contexto, destacó los acuerdos estratégicos con Nvidia y Google, gigantes globales de la tecnología, así como con una empresa espacial estadounidense, orientados a atraer inversiones y facilitar transferencia tecnológica. Estas alianzas, de concretarse plenamente, impulsarían sectores clave como educación, industria, salud y servicios, fortaleciendo la competitividad nacional.

Mientras se gestionan inversiones internacionales, el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) graduó este año 1,012 nuevos profesionales, elevando a 6,519 el total histórico de egresados en carreras tecnológicas. Entre ellos figuran las primeras cohortes en Telecomunicaciones, reforzando la formación en áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y respondiendo a las demandas del tejido productivo nacional en infraestructura digital y transformación tecnológica.

Hoy el ITLA se consolida como pieza clave en la estrategia nacional de fortalecimiento del capital humano, posicionando a la República Dominicana en industrias de mayor valor agregado. El presidente subrayó además la apuesta por sectores altamente competitivos, como el de los semiconductores, tomando como referencia el liderazgo regional del país en exportación de dispositivos médicos.

La expansión territorial del ITLA, con nuevas extensiones en San Francisco de Macorís y Cotuí, eleva a doce las localidades con acceso a educación tecnológica de calidad, impactando a más de 24,000 jóvenes y reduciendo significativamente la brecha digital entre el Distrito Nacional y las demás provincias.

De igual modo, el Instituto Técnico Superior Comunitario incrementó su matrícula en 22 %, logrando que 963 de 980 técnicos titulados ya estén insertados en el mercado laboral.

En alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), se otorgaron más de 30,500 becas de Talento Digital en áreas STEM y 3,000 especializadas en ciberseguridad, mientras avanza el programa Canasta Digital Social 3.0 para dotar de conectividad y dispositivos móviles a miles de beneficiarios.

Desde el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) también se impulsa la transformación digital con enfoque STEAM: se han entregado 1,178 equipos de robótica, capacitado a 1,779 docentes y beneficiado a un millón de estudiantes mediante ferias científicas y tecnológicas. El programa “Niñas en las TIC” impactó a 3,000 niñas, fomentando vocaciones en áreas tradicionalmente subrepresentadas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) amplió su infraestructura, pasando de 8 a 67 extensiones, fortaleciendo la formación técnica en todo el territorio.

El contraste político

Mientras el presidente exponía esta visión de futuro, los líderes opositores, Leonel Fernández y Danilo Medina, respondieron con críticas previsibles. Según su narrativa, el discurso describía “otro país”, una línea argumental que ya había sido anticipada por el articulista José Luis Taveras en su columna del pasado jueves.

Sin embargo, más allá del debate político, la realidad cotidiana ofrece señales de dinamismo económico: un flujo constante de actividad comercial, movilidad interna creciente y una clase media que continúa expandiéndose. No es solo un relato oficial; es también una percepción social que se refleja en el consumo, el turismo interno y el optimismo de amplios sectores.

En definitiva, mientras desde la oposición se reciclan viejos argumentos, el país está concentrado en avanzar. Y en política —como en el desarrollo— no basta con repetir el pasado: se impone interpretar el presente y construir el futuro. Prometo dedicar un segundo artículo a otros aspectos del discurso.