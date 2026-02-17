Leones del Escogido festejan 105 años en béisbol invernal

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La celebración del 105 aniversario de fundación del Escogido Baseball Club encuentra al equipo escarlata en la cima del béisbol dominicano, tras ganar en el torneo 2025-26 la decimoctava corona de su historia, reafirmando una tradición de grandeza que trasciende generaciones.

Los Leones del Escogido nacieron el 17 de febrero de 1921, y desde entonces jugadores, coaches, miembros de las diferentes juntas directivas, madrinas y empleados en sentido general, han forjado un legado cimentado en triunfos, esfuerzo, trabajo en equipo, lealtad y respeto.

Los Leones, realizaron un homenaje a Moisés Alou

“Vivir el legado y defenderlo es y siempre será el norte de esta organización, que tantas alegrías ha dado a su fiel fanaticada. Unidos seguiremos trabajando para mantener el linaje competitivo y la esencia familiar que caracterizan al Escogido”, declaró Eduardo Najri, presidente de los Leones. Los hermanos Felipe, Mateo y Jesús Alou, Juan Marichal, Osvaldo Virgil, Danilo Rivas, Federico Velázquez, Mario Guerrero, Mackey Moreno, Junior Noboa, Gerónimo Berroa, José Núñez, David Ortiz, Neifi Pérez, Wilkin Castillo, Starling Marte y Junior Caminero son algunos de los grandes nombres que han llenado de gloria al Escogido. En el campeonato 18 que sellaron los Leones el pasado 27 de enero tras vencer en cinco juegos a los Toros del Este, Junior Lake, Erik González y Sócrates Brito, entre otros peloteros, volvieron a poner en alto el nombre del equipo rojo de la capital.

Ramón Santiago, en rol de dirigente, se unió a Felipe, Ken Oberkfell, Phil Regan, Luis Rojas, Pepe Lucas, Albert Pujols, entre otros, que también demostraron un liderazgo ejemplar en sus misiones de llevar al club a la tierra prometida. Los Leones entran a su aniversario 105 como bicampeones (2024-25 y 2025-26), algo que ha sido muy común en los registros del equipo. Consecutivamente ganaron los torneos 1955-56, 1956-57 y 1957-58. También los celebrados en 1959-60, 1960-61, las ediciones de 1980-81 y 1981-82, los de 1987-88, 1988-89 y 1989-90 y los del 2011-12 y 2012-13. Los melenudos también conquistaron el cetro en 1968-69, 1991-92, 2009-10 y 2015-16. Además de sus coronas nacionales, los Leones incluye las Series del Caribe de 1988, 1990, 2010, 2012 y 2025.