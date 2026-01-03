Leones vencen Toros y se afianzan en el primer lugar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

José Marmolejos disparó imparable de dos carreras para coronar un racimo de tres anotaciones en la alta de la primera entrada en ruta a la victoria de los Leones del Escogido 10-5 sobre los Toros del Este, en la continuación del Todos contra Todos del Béisbol Invernal, en el Estadio Francisco Micheli de esa ciudad.

Con su victoria, los Leones extienden su invicto a 5-0 para mantenerse firmes en el primer lugar.

Mientras los taurinos colocan su marca en 3-2 para mantenerse en el segundo lugar.

Los romanenses se pegaron 8-5 en el cierre del quinto por doble de tres carreras de Eloy Jiménez.

La victoria correspondió para el relevista Hansel Marcelino (1-0) al tirar uno y un tercio de entradas de un hit y dos ponches.

Perdió Justin Courtney (0-1) al ser castigado con tres carreras producto de su descontrol de tres boletos, un hit y tres ponches en solo dos episodios que laboró.

Sócrates Brito lideró la ofensiva roja al conectar de 5-4, con tres empujadas; Junior Lake, José Marmolejos y Erik González dieron dos hits. Por los Toros, Eloy Jiménez bateó doble y empujó cuatro vueltas.