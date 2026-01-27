¡A ley de uno! Leones vence 4-3 a Toros

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Los Leones del Escogido derrotaron anoche 4-3 a los Toros del Este en 11 entradas en el Estadio Francisco Micheli y así acarician hoy obtener su corona 18 y segunda en forma consecutiva.

En el episodio 11, Michael de la Cruz fue boleado, Eugy Rosario se sacrificó de catcher a primera, avanzó de la Cruz a segunda, Héctor Rodríguez fue boleado intencional, Erick González se arrastró por el campo corto pintado para dos, pero Eloy Jiménez no pudo retener el tiro de la segunda que se convirtió en error escapándose la bola atrás anotando de la Cruz desde la tercera.

El partido lo ganó Zabala, mientras perdió Miguel Castro. Colomé se llevó juego salvado. Los Toros abrieron el juego con una carrera remolcada por Eloy Jiménez en el mismo primer inning, que llevó al plato a Sergio Alcántara que había bateado un doblete.

En el noveno, Michael de la Cruz pegó hit remolcador para darle ventaja 3-2 a los Leones. Pero, los Toros ripostaron al llenar bases y con un out, el emergente Manuel Peña se arrastró por segunda para igualar el choque a tres. El quinto juego será esta noche.