Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Béisbol

Pelota Invernal

Lluvia pospone juego de la Final

Se jugará hoy a las 7:15 pm en Estadio Quisqueya.

Lluvia suspendió juego

Lluvia suspendió juego

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Se jugará hoy a las 7:15 pm en Estadio Quisqueya.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc. (Lidom) anuncia oficialmente la posposición del juego fijado para celebrarse originalmente hoy día veintitrés (23) del mes de enero en curso, correspondiente al tercer juego de la Serie Final del actual torneo otoño invernal 2025-2026, pactada a un máximo de 7 juegos, en la que resultará campeón el equipo que gane 4 juegos. Será celebrado en el Estadio Quisqueya, hoy sábado veinticuatro (24), a las 7:15 p.m.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking