Lluvia pospone juego de la Final

Se jugará hoy a las 7:15 pm en Estadio Quisqueya.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc. (Lidom) anuncia oficialmente la posposición del juego fijado para celebrarse originalmente hoy día veintitrés (23) del mes de enero en curso, correspondiente al tercer juego de la Serie Final del actual torneo otoño invernal 2025-2026, pactada a un máximo de 7 juegos, en la que resultará campeón el equipo que gane 4 juegos. Será celebrado en el Estadio Quisqueya, hoy sábado veinticuatro (24), a las 7:15 p.m.