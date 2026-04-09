Martínez batea de 5-4, incluido un grand slam

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Guardianes10

Reales2

CLEVELAND .AP. El dominicano Angel Martínez conectó un grand slam y fijó un récord personal de cuatro hits, mientras que el novato Chase DeLauter aportó un doble de dos carreras para impulsar a los Guardianes de Cleveland a la victoria 10-2 sobre los Reales de Kansas City.

Martínez bateó en el juego de 5-4, con sus cuatro producidas. José Ramírez y Juan Brito sumaron doble y sencillo cada uno.

San Francisco5

Filis0

SAN FRANCISCO .AP. El dominicano Rafael Devers conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, mientras los Gigantes de San Francisco vencieron 5-0 a los Filis de Filadelfia para su segunda blanqueada consecutiva.

El dominicano Willy Adames y el venezolano Luis Arraez aportaron dos hits cada uno.

Por los Gigantes, Devers de 4-2, con su segundo jonrón y sus cuatro empujadas. Willy Adames ligó doble y sencillo con dos anotadas.

Arizona7

Mets2

NUEVA YORK .AP. Corbin Carroll llegó a 500 juegos en las mayores y conectó tres extrabases, incluido un doble de dos carreras durante una segunda entrada de cuatro anotaciones que encaminó a los Diamondbacks de Arizona a una victoria de 7-2 sobre los Mets de Nueva York.

Por Arizona, los dominicanos Ketel Marte de 5-1, con una anotada y una empujada. Geraldo Perdomo de 2-1 con una empujada. Por los Mets, el dopminicano Mark Vientos de 3-0. Jorge Polanco de 4-0.

Bravos8

Angelinos2

ANAHEIM, California.AP. Matt Olson conectó un jonrón, Grant Holmes lanzó hasta la séptima entrada y los Bravos de Atlanta vencieron 8-2 a los Angelinos de Los Ángeles

Por los Angelinos, el dominicano Jeimer Candelario de 1-0.

Rockies9

Astros1

DENVER .AP. Hunter Goodman conectó un jonrón, Michael Lorenzen se recuperó de un complicado juego inaugural en casa al lanzar con eficiencia hasta la sexta entrada y los Rockies de Colorado arrollaron ayer miércoles 9-1 a los Astros de Houston, barridos en tres juegos.

Los Astros perdieron al dominicano Cristian Javier a mitad del calentamiento, en la parte baja de la entrada, por rigidez en un hombro. Lanzó una entrada de una vuelta, tres hits con un ponche.

Por los Astros, el dominicano Jeremy Peña de 5-1.

Azulejos4

Dodgers3

TORONTO .AP. Davis Schneider anotó la carrera del desempate gracias a un error de tiro del receptor Will Smith en la parte baja de la octava entrada y los Azulejos de Toronto vencieron 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles el miércoles, con lo que frenaron una racha de seis derrotas y evitaron una barrida de tres juegos.

Schneider anotó desde tercera cuando el campocorto venezolano Miguel Rojas no pudo controlar el tiro de Smith en el intento de robo de base del venezolano Andrés Giménez.

Por los Dodgers, el dominicano Teóscar Hernández de 3-0. Por Toronto, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de 3-2. Jesús Sánchez de 4-1 con una empujada.

Texas3

Seattle0

ARLINGTON, Texas.AP. MacKenzie Gore permitió un hit en cinco entradas, Brandon Nimmo y Josh Smith conectaron dos hits cada uno el miércoles y los Rangers de Texas blanquearon 3-0 a los Marineros de Seattle.

Por Seattle, el dominicano Julio Rodríguez de 3-0. Por Texas, el dominicano Ezequiel Durán de 3-1 con una anotada.

Boston5

Cerveceros0

BOSTON .AP. Sonny Gray cubrió seis innings y un tercio sin permitir carreras, y los Medias Rojas de Boston aprovecharon tres bases por bolas y dos hits dentro del cuadro para anotar tres veces en la tercera entrada y vencer 5-0 a Milwaukee para encadenar victorias por primera vez en la temporada.

Por Milwaukee, el dominicano Gary Sánchez de 3-0.

San Diego8

Piratas2

PITTSBURGH .AP. Nick Castellanos conectó un doble de dos carreras, Jake Cronenworth añadió un jonrón de dos carreras y los Padres de San Diego vencieron el miércoles 8-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Por los Padres, los dominicanos Ramón Laureano de 5-2, con una anotada; Miguel Andújar doble y sencillo y Fernando Tatis Jr.de 5-1.

Cubs6

Rays2

ST. PETERSBURG, Florida .AP. Nico Hoerner conectó un jonrón al inicio de la entrada y luego un doble productor durante una quinta entrada de cinco carreras, dándole la victoria a los Cachorros de Chicago sobre los descuidados Rays de Tampa Bay por 6-2 en el Tropicana Field.

Por los Rays,el dominicano Junior Caminero de 4-0.

Miami7

Rojos4

MIAMI. El dominicano Eury Pérez logró anoche su primera victoria de la temporada al tirar cinco entradas en la victoria de los Marlins de Miami 7-4 sobre los Rojos de Cincinnati.

Pérez (1-0) aceptó seis im`parables, cuatro carreras, con dos boletos y seis ponches.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte de 4-1. Elly De La Cruz de 3-0. Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 4-1.

Oakland3

Yankees2

NUEVA YORK. Brent Rooker Y Jeff McNeil empujaron carreras en la victoria de los Atléticos de Oakland 3-2 sobre los Yankees de Nueva York.

El dominicano Luis Severino lanzó cinco innings de cuatro hits, dos vueltas, con cinco boletos y siete ponches para salir sin decisión por Oakland.

Por los Yankees, el dominicano Amed Rosario de 4-1.

Minnesota8

Detroit6

MINNESOTA. Con un rally de sies vuelyas en la primera entrada ante el pitcher dominicano Framber Valdez, los Mellizos de Minnesota vencieron 8-6 a los Tigres de Detroit.

Valdez (1-1) aceptó ocho carreras, al compás de 10 imparables, con dos boletos y dos ponches para resultar el pitcher perdedor.

Orioles5

M. blancas3

CHICAGO .AP. Taylor Ward impulsó dos carreras y anotó otra, y los Orioles de Baltimore vencieron el miércoles por la tarde 5-3 a Chicago para lograr su novena victoria seguida.