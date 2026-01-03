Medias Rojas de Boston le hacen una gran oferta a Alex Bregman

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

¿Es probable que Bregman regrese a los Medias Rojas? Buster Olney, de ESPN, cree que sí.

Durante la edición del viernes de “First Up with Korolnek and Colaiacovo” en Toronto, dijo que espera que se concrete una reunión entre los Medias Rojas y Bregman, y luego informó que Boston ha hecho “una oferta agresiva” al estelar tercera base.

El deseo de los Medias Rojas de volver a firmar a Bregman ha sido reportado de manera constante durante toda la temporada baja.

Sin embargo, varios clubes también han sido vinculados con él, y fuentes le dijeron a Mark Feinsand de MLB.com que los Azulejos y los D-backs podrían ser los dos equipos más agresivos en la lucha.

Se espera que el jugador se quede en Boston.