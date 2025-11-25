Medias Rojas se fortalecen: Adquieren al derecho Sonny Gray

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Los Medias Rojas de Boston adquirieron el martes al lanzador derecho de 36 años Sonny Gray, tres veces All-Star, procedente de los Cardenales de San Luis, a cambio del lanzador derecho Richard Fitts y un prospecto.

El director de béisbol de los Medias Rojas, Craig Breslow, había indicado que añadir un lanzador abridor detrás del as Garrett Crochet era uno de los objetivos del equipo para la pretemporada. Gray les ofrece una opción fiable que podría aliviar la presión sobre el resto de la rotación.

Gray tuvo un récord de 14-8 con una efectividad de 4.28 para los Cardenales la temporada pasada, ponchando a 201 bateadores y otorgando 38 bases por bolas en 32 aperturas, la mejor proporción de la Liga Nacional. Es uno de los cinco lanzadores en registrar al menos 200 ponches en cada una de las últimas dos temporadas.

En una carrera de 13 años con cinco equipos, tiene un récord de 125-102 con una efectividad de 3.58 y tres apariciones en el Juego de las Estrellas.

Fitts, quien cumple 26 años el próximo mes, tuvo un récord de 2-4 y una efectividad de 5.00 como novato en Boston la temporada pasada. Los Cardenales también adquirirán al zurdo de 22 años Brandon Clarke, seleccionado en la quinta ronda del draft, quien solo ha lanzado en Clase A y está clasificado como el prospecto número 5 en el sistema de los Red Sox por MLB.com, y un jugador por anunciar o recibir dinero en efectivo.