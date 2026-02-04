México obtiene su primera victoria en Serie del Caribe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ESPN. Los Tomateros de Culiacán (México Verde) aguantaron la amenaza de los Federales de Chiriquí de Panamá para derrotarlos 2-1 en su segunda presentación en la Serie del Caribe que se celebra en el Estadio Panamericano de Zapopan en Guadalajara, Jalisco, México.

Culiacán había sido dejado al campo en su estreno en la Serie por los Cangrejeros de Santurce cuando estaban a un out de la victoria.

Ante los Federales llegaron con ventaja de una a la novena y el relevista Lupe Chávez dejó dos corredores en base antes de frustrar la amenaza y darle la primera victoria a su equipo.

Rodolfo Amador impulsó las carreras de México Verde con sencillo en la tercera entrada.

Sin embargo, el héroe del partido fue el abridor de los Tomateros, el cubano Odrisamer Despaigne que lanzó seis innings de una carrera, cinco inatrapables y cuatro ponches, actuación válida para acreditase el triunfo.

El abridor de Panamá, Jorge García, cargó con la derrota.

Ahora los Tomateros presentan balance de 1-1 y los Federales de 0-2.

Así vivimos lo que aconteció en el primer juego del tercer día de competencia de la Serie del Caribe de Guadalajara 2026.

República Dominicana invicto

El seleccionado dominicano, representado por los Leones del Escogido, se mantiene como el único equipo invicto en la Serie del Caribe que se lleva a cabo en Guadalajara, Jalisco, México.

Los dominicanos tratarán de extender hoy su invicto a 3-0 cuando enfrentan a los panameños, que perdieron su partido de ayer ante México Verde.

El choque está señalado para arrancar a las cuatro de la tarde, hora dominicana.

Puerto Rico, México Rojo y México Verde tienen récord de 1-1, y Panamá de 0-2.