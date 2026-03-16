Atrapada espectacular de Julio Rodríguez evita jonrón

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El jardinero dominicano Julio Rodríguez protagonizó una de las jugadas más emocionantes del partido semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, al atrapar un batazo que parecía convertirse en cuadrangular para el equipo de Estados Unidos.

La acción levantó a los fanáticos de sus asientos y reafirmó el talento defensivo de Rodríguez, quien con su velocidad y precisión logró mantener a la escuadra dominicana en la pelea.

La atrapada se convirtió en un momento clave del encuentro, reflejando la intensidad y el nivel de competencia que caracteriza este choque de titanes.