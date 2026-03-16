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Clásico Mundial 

Atrapada espectacular de Julio Rodríguez evita jonrón

La acción levantó a los fanáticos de sus asientos y confirmó el talento defensivo de Rodríguez

Julio Rodríguez

Julio Rodríguez

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El jardinero dominicano Julio Rodríguez protagonizó una de las jugadas más emocionantes del partido semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, al atrapar un batazo que parecía convertirse en cuadrangular para el equipo de Estados Unidos.

La acción levantó a los fanáticos de sus asientos y reafirmó el talento defensivo de Rodríguez, quien con su velocidad y precisión logró mantener a la escuadra dominicana en la pelea. 

La atrapada se convirtió en un momento clave del encuentro, reflejando la intensidad y el nivel de competencia que caracteriza este choque de titanes.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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